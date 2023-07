Moreno piensa que "es el mejor momento de los mexicanos en UFC"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El deporte mexicano ha tenido decenas de momentos inolvidables, instantes en los que ante todo pronóstico en deportes de combate, sus representantes han salido con la mano en alto, siendo clave durante sus enfrentamiento la "garra", esa cualidad que para Brandon Moreno se encuentra dentro de todos los deportistas de sangre azteca.

"Tenemos la garra, la gente sabe muy bien que los mexicanos somos buenos en los deportes de combate. Hay campeones en boxeo, medallas en taekwondo. Es como se dice, que hay talento y únicamente falta apoyarlo. Tenemos gente muy talentosa, que muchas veces por falta de apoyo no lo logra. Dándoles las herramientas necesarias a los atletas, vendrán cosas más grandes en el futuro", dijo.

Moreno, vigente campeón de peso mosca en la UFC, recalcó que en la actualidad México vive su mejor momento en las artes marciales mixtas, teniendo una generación llena de campeones.

"Es el año de México en las artes marciales mixtas; en 2023 se lograron tres campeonatos, además de Irene Aldana, quien peleó y no logró la victoria, pero la gente debe entender que fue por un campeonato mundial dentro de la organización más grande en el mundo y no es cosa menor".

Brandon agregó que una muestra de la calidad de los peleadores mexicanos quedará plasmada en la jaula de la T-Mobile Arena de Las Vegas, que recibirá por primera vez a cinco peleadores de México, dos de ellos exponiendo sus títulos.

"El 8 julio habrá cinco mexicanos en total en la cartelera más importante del año, así que está repleta de talento. No podemos dormirnos, hay que ir por más".