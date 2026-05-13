Muere Brandon Clarke, jugador de los Grizzlies

MEMPHIS.- Brandon Clarke, un ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, ha fallecido, según información divulgada el martes por el equipo, su agencia y la NBA. Tenía 29 años. Ni los Grizzlies ni la agencia de Clarke, Priority Sports, proporcionaron de inmediato detalles sobre cuándo, dónde o cómo falleció Clarke .

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado", dijeron los Grizzlies en un comunicado. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento".

Sus agentes escribieron en redes sociales que estaban "más que devastados" por la muerte de Clarke. "Era muy querido por todos nosotros aquí y por todos aquellos cuyas vidas tocó", dijo Priority Sports. "Era el alma más gentil y era el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares".

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Clarke y a la organización de los Grizzlies."Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke", dijo Silver. "Como uno de los miembros con más tiempo en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder querido que jugó con enorme pasión y garra".

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"Esta es una pérdida increíble para la hermandad", expresó la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. "Recordaremos a Brandon no solo por la inmensa alegría que brindó a tantos a lo largo de su carrera, sino por las amistades genuinas que construyó mucho más allá del baloncesto".