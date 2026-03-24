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Muere Jorge Coch, exjugador de Puebla y Toluca

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Muere Jorge Coch, exjugador de Puebla y Toluca

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jorge Coch, exjugador de clubes como Puebla, Toluca y Veracruz, quien perdió la vida este domingo a los 78 años de edad en un hospital de Angelópolis.

Coch, formado futbolísticamente en Argentinos Juniors, se desempeñó como atacante y destacó por su capacidad frente al arco rival, cualidades que le permitieron sobresalir en el balompié argentino y abrirse camino en ligas como la de Chile y México.

Durante su paso por el futbol mexicano, defendió los colores de Toluca, Puebla y Veracruz, equipos en los que dejó una huella importante gracias a su entrega dentro del terreno de juego y su liderazgo, convirtiéndose en una voz de autoridad dentro del vestidor.

En su trayectoria profesional también resalta su etapa con Boca Juniors, club con el que disputó 111 partidos, anotó 24 goles y conquistó tres títulos, consolidándose como un elemento confiable en el ataque del conjunto xeneize.

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Tras su retiro de las canchas, el sudamericano Jorge Coch regresó a nuestro país para establecerse en Puebla, ciudad que adoptó como su hogar. 

Ahí continuó ligado al futbol desde el ámbito académico, desempeñándose como maestro universitario y transmitiendo su experiencia y conocimientos a nuevas generaciones.

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