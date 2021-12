Muere por Covid-19 campeón de kickboxing Frédéric Sinistra

Frédéric Sinistra, campeón mundial de kickboxing, murió a causa del Covid, luego de mostrarse en contra de la vacuna y asegurar que no la necesitaba.

Sinistra era considerado el hombre más fuerte de Bélgica, por lo que muchos aseguraban que se trataba de mantener su ego en lo más alto.

El tres veces campeón del mundo ingresó a finales de noviembre al hospital a causa del coronavirus, sin embargo, logró salir semanas después pero con daños en los pulmones.

En el hospital se reportó que la causa de su muerte había sido por Covid-19, luego de regresar a inicios de diciembre.

Sin embargo, su esposa posteó en redes sociales que no había muerto por el virus: "Mi marido no murió de Covid. Nunca hubiera aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación", escribió.