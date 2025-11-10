Mundial 2026: México anfitrión de 13 partidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con la cuenta regresiva para el Mundial de Futbol 2026, México se alista para ser una de las sedes principales de la copa que se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. El evento, que marcará la primera vez en la historia que el torneo contará con 48 selecciones, traerá consigo un impacto económico significativo y grandes transformaciones en las ciudades anfitrionas.

México prevé impacto económico histórico y millones de visitantes por Mundial de Futbol 2026

Durante la presentación de la Copa FIFA 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, detallaron que se espera una derrama económica de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares para México, lo que demuestra la magnitud del evento a nivel mundial. Se anticipa que más de 5.5 millones de visitantes lleguen al país, quienes disfrutarán de los partidos y celebraciones en las diversas ciudades y sedes del torneo.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en México y dónde?

México será anfitrión de 13 partidos de la Copa Mundial, que se jugarán en tres estadios principales ubicados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además de los partidos, el país contará con 17 instalaciones deportivas designadas para ser sedes de entrenamiento, lo que permitirá a las selecciones de todo el mundo prepararse en instalaciones de primer nivel.

Mundial de Futbol da nueva imagen al AICM

A nivel infraestructural, el Gobierno de México anunció una inversión de 9 mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el objetivo de mejorar la capacidad de recepción de los miles de visitantes que llegarán al país.

México se prepara para celebrar la diversidad y cultura

El evento también celebrará la diversidad y cultura mexicana, con fiestas y actividades en los 32 estados del país, que se sumarán a las festividades del Mundial con actividades relacionadas con el futbol y la cultura nacional.

Con estas inversiones y preparativos, México se prepara para recibir a miles de fanáticos de todo el mundo y ofrecerles una experiencia inolvidable durante el Mundial 2026.