Mundial de Clubes: Horarios y canales para ver los partidos

El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ya comenzó. La edición número 21 del Mundialito y la primera con nuevo formato se encuentra en marcha desde el sábado 14 de junio.

El Inter Miami y el Al-Ahly inauguraron el torneo de la FIFA, aunque no cumplieron con las expectativas al terminar empatando (0-0).

El conjunto estadounidense y el egipcio no se hicieron daño y dividieron puntos en el primer partido del certamen, correspondiente al Grupo A.

Sin embargo, los goles que no aparecieron en dicho encuentro no hicieron tanta falta porque en los siguientes dos compromisos se marcaron 14 anotaciones.

El Bayer de Múnich le pasó por encima (10-0) al Auckland City y el Paris Saint-Germain hizo lo propio (4-0) con el Atlético de Madrid.

Por tal motivo, el Mundial de Clubes 2025 comenzó lento, pero los motores se fueron calentado rápidamente.

Este lunes 16 de junio, continúa la actividad del Mundialito con tres encuentros, correspondientes al Grupo C y D, que prometen estar llenos de emociones.

Chelsea, Los Ángeles FC, Boca Juniors, Benfica, Flamengo y Esperance Tunis hoy entran en acción con el objetivo de comenzar a sumar a puntos para encaminar su clasificación de los octavos de final.

Las sedes de los duelos de este día serán Atlanta (Mercedes-Benz), Miami (Hard Rock) y Filadelfia (Lincoln Financial Field).

Cabe resaltar que, como todos los partidos del Mundial de Clubes, los tres enfrentamientos del lunes 16 de junio serán transmitidos.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos del Mundial de Clubes HOY

Chelsea vs Los Ángeles FC

Fecha: Lunes 16 de junio

Hora: 13:00

Estadio: Mercedes-Benz

Transmisión: DAZN/ViX Premium

Boca Juniors vs Benfica

Fecha: Lunes 16 de junio

Hora: 16:00

Estadio: Hard Rock

Transmisión: DAZN/ ViX Premium

Flamengo vs Esperance Tunis

Fecha: Lunes 16 de junio

Hora: 19:00

Estadio: Lincoln Financial Field

Transmisión: DAZN