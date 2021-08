Munguía buscará título del CMB

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 24 años, el boxeador mexicano Jaime Munguía presume un récord envidiable de 37 triunfos, 30 de ellos por la vía del nocaut, así que se siente listo para iniciar el camino que lo lleve a ser el retador de Jermall Charlo, dueño del cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pero la ruta titular no sería directa, antes debería enfrentar al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, en un duelo eliminatorio que podría darse a finales de octubre. "Todavía no sabemos la fecha, pero estamos esperando esa opción. Es un honor y me encantaría pelear con Derevyanchenko. Si se da la oportunidad de la eliminatoria para pelear con él, adelante", compartió el de Tijuana en conferencia de prensa virtual.

La experiencia y los combates que ha tenido su posible rival no lo inquietan, Munguía se enfoca solo en avanzar en su preparación. "Lo único que pienso es que puedo sacar la victoria, no me presiono en lo que él haya hecho antes, solo me enfoco en hacer mi preparación para sacar el combate. Es un peleador muy fuerte, que tiene muy buena técnica y combinaciones. Ganarle, me serviría para generar confianza y que la gente crea más en mi, ganar más experiencia".

El ex monarca superwelter de la OMB, quien trabaja ahora bajo la mirada de Erik Morales, acepta que los consejos del "Terrible" lo han hecho un mejor peleador. "Hemos crecido bastante, Erik (Morales) me ha ayudado. Eso y la dedicación, el siempre estar entrenando, querer seguir ganando, la perseverancia, es lo que me ha mantenido durante una época tan dura".

Munguía, quien compartió que todo su equipo ya está vacunado contra el Covid-19, valoró la posibilidad de hacerlo, por salud y para no perderse nada de lo que viene en su futuro profesional.

"Esperemos cerrar con una gran pelea el 2021 y el 2022 ir por un nombre grande. Todo el equipo nos vacunamos al mismo tiempo, es algo muy delicado y por lo que no queremos perdernos ninguna fecha. Estar sanos es la clave". Munguía es el actual campeón intercontinental de peso medio de la OMB, obtenido cuando estaba vacante ante Tureano Johnson en octubre del 2020.