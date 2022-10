Murió Sara Lee, exluchadora de la WWE, a los 30 años de edad

A-AA+

La WWE se encuentra de luto, tras el fallecimiento de Sara Lee, luchadora que ganó en el concurso WWE Tough Enough de 2015.

Sara murió a los 30 años de edad, fue su familia la encargada de informar esta situación.

Sara Lee era madre de tres niños y esposa del también luchador Cory Weston, quien en NXT logró el campeonato de parejas con Buddy Murphy.

En su cuenta de Instagram Sara publicó una imagen el 4 de octubre donde detallaba que había logrado entrenar en el gimnasio durante dos días seguidos, acción que no podía realizar debido a la infección de sinusitis que la afectó.

Aunque se desconoce si esta infección tiene relación con su fallecimiento, ya que los familiares no han confirmado la razón del deceso.

Sara formó parte de las filas de WWE tras ganar el reality show WWE Tough Enough que le brindó la oportunidad de tener contrato con la empresa, su participación en el ring fue con NXT en 2016 donde luchó en seis ocasiones.