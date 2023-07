Murray no sabe si volverá a Wimbledon

LONDRES (EFE).- Andy Murray, dos veces ganador de Wimbledon, no sabe si volverá a disputar el torneo y calificó como una "gran decepción" haber caído en segunda ronda contra el griego Stefanos Tsitsipas.



"Esta era una gran oportunidad para mí", dijo el británico tras caer en cinco sets frente al heleno. "Tenía una gran oportunidad de llegar lejos en un Grand Slam por primera vez en mucho tiempo y no la aproveché. Es muy decepcionante", dijo el británico en rueda de prensa, a la vez que deslizó que no sabe si volverá al torneo.

"No lo sé. La motivación juega un gran papel en ello. Perder muchas veces en primeras rondas no ayuda. Es un poco como el año pasado, que tuve que pensarlo seriamente, hablar con mi familia y decidí continuar. No planeo parar por ahora, pero esto necesitará un tiempo para sanar. Espero encontrar de nuevo la motivación para seguir entrenando y mejorar".