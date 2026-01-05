logo pulso
Myles Garrett rompe récords de capturas

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
CINCINNATI.- Myles Garrett estableció el récord de la NFL para una sola temporada con su captura número 23 y Shedeur Sanders lideró una serie ofensiva tardía que culminó con un gol de campo de 49 yardas de Andre Szmyt cuando el tiempo expiró, ayudando a los Browns de Cleveland a remontar el domingo para una victoria de 20-18 sobre los Bengals de Cincinnati en el final de temporada.

Garrett capturó a Joe Burrow con 4:09 restantes en el último cuarto para la captura que estableció el récord, superando las 22 1/dos de Michael Strahan y T.J. Watt. Burrow estaba en formación de escopeta en primera y diez en la línea de 45 yardas de los Browns.

Sanders completó tres de seis pases para 33 yardas en la serie final, incluyendo una finalización de 11 yardas a Jerry Jeudy con 31 segundos restantes para poner a los Browns en el rango de Szmyt. Dylan Sampson tuvo dos acarreos para siete yardas para acercar más a Szmyt.

Sanders terminó 11 de 22 para 111 yardas. También tuvo un balón suelto en el primer cuarto que llevó al primer touchdown de Cincinnati.

Burrow completó 29 de 39 para 236 yardas con tres touchdowns y una intercepción para Cincinnati.

Brown corrió para 72 yardas y superó la marca de 1.000 yardas por primera vez en su carrera de tres años. Chase tuvo ocho recepciones para 96 yardas, incluyendo el touchdown de los Browns, Sam Webb.

