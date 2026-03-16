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N. Djokovic se retira del Abierto de Miami

Por AP

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
N. Djokovic se retira del Abierto de Miami

MIAMI GARDENS.- Novak Djokovic se ha retirado del Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho, anunciaron el domingo los organizadores del torneo.

Djokovic es seis veces campeón del torneo de Miami y ha sido finalista en ocho ocasiones. Ambas cifras están empatadas con Andre Agassi como récords históricos del torneo en la modalidad individual masculina.

Djokovic, número 3 del mundo, perdió ante Jakub Menšík en la final de Miami del año pasado. Djokovic ganó el torneo en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016, además de disputar otra final en 2009.

El cuadro masculino del torneo se dará a conocer el lunes.

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Djokovic, ganador de 24 torneos de Grand Slam, jugó la semana pasada en Indian Wells y alcanzó la cuarta ronda en individuales y la segunda ronda en dobles. Llegó a la final del Abierto de Australia a principios de este año, donde perdió ante Carlos Alcaraz.

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