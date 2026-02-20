Nace fondo de ayuda en la Conade

México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) presentó —a través de su director, Rommel Pacheco— el Plan Anual de Alto Rendimiento, diseñado para brindar estabilidad y respaldo a los atletas rumbo a Los Ángeles 2028.

Entre los puntos más destacados, sobresalió la creación de un fondo especial de apoyo para los deportistas, financiado por la iniciativa privada.

Este mecanismo busca responder con mayor eficacia a situaciones de emergencia y cubrir necesidades en eventos que no figuren dentro del calendario oficial.

"Será un fondo en el que la iniciativa privada aporte. Tenemos muchas empresas que no saben cómo hacerlo y lo principal que buscan es transparencia. Les vamos a ofrecer estar en la mesa de las decisiones. Es algo que se está estructurando; con esos recursos, habrá más competencias, becas, preparación y todo lo necesario para los deportistas", mencionó.

Pacheco recalcó que la Conade pretende llevar a los atletas a 300 eventos internacionales durante 2026 y agregó que el nuevo fondo, llamado "Misión País", complementará la proyección de los atletas, contando además con el respaldo del EFIDEPORTE, un estímulo fiscal que permite a la iniciativa privada destinar recursos al alto rendimiento.

"El beneficio para quienes aporten será un estímulo fiscal, que ya fue aprobado. Todas las empresas quieren ver a México ganar, así es que tendrán presencia en los eventos", finalizó.