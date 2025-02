Nacho Beristáin explota contra el "Canelo" Álvarez

El histórico entrenador de boxeo Nacho Beristáin explotó de nueva cuenta contra el Canelo Álvarez y no dudó en señalar que aborrece la carrera que ha formado el púgil tapatío.

Don Ignacio ha asegurado que la forma en que Saúl elige a sus rivales perjudica la credibilidad de este deporte y además es una completa grosería para todos los aficionados.

Estas palabras de Nacho Beristáin se dan luego de que Álvarez Barragán confirmara su siguiente combate, ante el cubano William Scull.

¿Cuándo peleará Canelo Álvarez ante William Scull?

Canelo Álvarez ha acordado un total de cuatro combates en el contrato firmado con la empresa promotora Riyadh Season.

Con esto, la primera pelea, ante William Scull, está programada para el 3 de mayo del 2025 en Riad, Arabia Saudita.

¿Qué dijo Nacho Beristáin sobre el Canelo Álvarez?

El entrenador Nacho Beristáin, de 85 años de edad, estalló contra el Canelo Álvarez, criticó su carrera sobre los cuadriláteros y afirmó que le hace daño al boxeo en general.

"Me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo y me preguntan del Canelo (Álvarez), que yo generalmente detesto la carrera de ese cabrón, porque hace peleas medio arregladas. Es una falta de respeto total para el boxeo y para la credibilidad de la gente", dijo Ignacio en charla con Reporte Índigo.

"¿Por qué hasta ahora se dan cuenta de lo que está haciendo este pinche bribón? Ya tiene tiempo", agregó Beristáin.