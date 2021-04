Nadal quiere irse como el mejor

Hace poco más de medio año, cuando se coronó por decimotercera ocasión sobre la arcilla de Roland Garros, Rafael Nadal igualó a Roger Federer como el máximo ganador —hasta ahora— de Grand Slams (20), pero eso no quiere decir que el español esté satisfecho.

El actual número tres del ranking mundial confiesa que le agradaría retirarse como el hombre con más títulos en los Cuatro Grandes, aunque tampoco es algo que le obsesione.

"Claro que me gustaría terminar mi carrera y ser el que ha ganado más Grand Slams que nadie", afirma Nadal, quien es la nueva imagen de las bebidas Amstel ULTRA y Amstel ULTRA Seltzer. "Lo que pasa es que tampoco me siento con una gran obsesión por eso".

"Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, haciendo las cosas de la mejor forma posible para darme opciones reales de competir en los torneos más importantes y, al mismo tiempo, sentirme muy satisfecho y agradecido por las cosas buenas que me han pasado en toda mi carrera deportiva".

Durante dos décadas en el circuito, Nadal ha ganado 86 torneos, lo que demuestra que también le da relevancia a los demás, no sólo al Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

"Al final, no vivo pensando en que quiero ser el mejor, el que ganó más Grand Slams; sí con la ilusión de esforzarme para luchar por ello, pero sin algún tipo de obsesión", insiste el español. "Estoy consciente de que, si hago las cosas bien, voy a tener mis posibilidades y trabajaré para ello".

La primera opción para ser líder único de Grand Slams será precisamente en Roland Garros, que inicia el 24 de mayo.

Sobre su nuevo acuerdo comercial, afirma que "es una marca que admiro, que siempre trabaja de una manera muy positiva y para mí es un placer ser parte de la familia Amstel a partir de ahora".