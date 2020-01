Nadal y Djokovic vuelven a la carga; quieren fusionar Copa Davis y Copa ATP

Tal y como se manifestaron en las Finales de la ATP en Londres, y después en las Finales de la Copa Davis en Madrid, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic han vuelto a admitir en Australia que la fusión de la Copa ATP, cuya primera edición comienza este viernes, y el torneo de la Ensaladera, debe hacerse y cuanto antes.



"Es confuso tener dos Mundiales de tenis en un mes. No es lo ideal para nuestro deporte, pero es lo que hay ahora", dijo el número uno del mundo desde Perth. ¿Es concebible una fusión de las dos competiciones? "Creo que el tenis se merece algo así", respondió el de Manacor.



"Espero que suceda porque es difícil para los mejores jugadores involucrarse en ambos eventos", agregó por su parte Djokovic, al señalar que las seis semanas que existen entre ambas competiciones "no ayuda en términos de mercadotecnia y el valor del torneo. No es lo ideal para nuestro deporte", añadió.



"Necesitamos un evento de la Super Copa Mundial o como quieras llamarlo", dijo Djokovic, consciente no obstante, de que será difícil lograr la creación de un torneo así para 2021, pero "más factible para el año 2022".



"No va a suceder en el 2021. Pero si las dos partes, la ITF (Federación Internacional de Tenis) que organiza la Copa Davis, y la ATP se reúnen muy rápidamente, podría suceder en 2022", dijo el serbio, que encabeza el Consejo de Jugadores de la ATP.