logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Napoli continúa invicto en Serie A

El cuadro napolitano recorta a un punto la distancia con Milan

Por AP

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Napoli continúa invicto en Serie A

NÁPOLES.- Napoli doblegó el viernes 2-1 a Torino para recortar a un punto la distancia con el AC Milan, el segundo de la tabla, y mantener su registro como el único equipo que sigue invicto en casa en la Serie A esta temporada.

Torino no ha vencido a Napoli en la máxima categoría desde la temporada 2008-09 y se encontró en desventaja desde el sexto minuto del encuentro.

Alisson Santos abrió espacio al borde del área de penal de Torino y sacó un disparo raso que superó el brazo extendido de Alberto Paleari.

Napoli, tercero en la tabla, dominó de principio a fin y Eljif Elmas giró para empalmar de volea el balón bajado por Matteo Politano y poner el 2-0 a mitad del segundo tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El técnico Antonio Conte dio ingreso al volante creativo Kevin De Bruyne para su primera aparición desde una lesión en octubre, pero Napoli sufrió en los últimos segundos después de que Cesare Casadei recortó distancias con un gol tardío para Torino.

Napoli, sin embargo, resistió para abrir una brecha de cinco puntos sobre el cuarto Roma. Ahora tiene 56 puntos, uno menos que Milan y 11 menos que el líder Inter.

Inter y Milan se medirán en el derbi el domingo.

Torino quedó 14to con 30 puntos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Carrera Saucito de Oro será este domingo
    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    SLP

    Redacción

    La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    SLP

    Redacción

    Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    SLP

    El Universal

    La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

    Valverde rescata al Madrid en el agregado
    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    SLP

    EFE

    Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota