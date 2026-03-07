Napoli continúa invicto en Serie A

NÁPOLES.- Napoli doblegó el viernes 2-1 a Torino para recortar a un punto la distancia con el AC Milan, el segundo de la tabla, y mantener su registro como el único equipo que sigue invicto en casa en la Serie A esta temporada.

Torino no ha vencido a Napoli en la máxima categoría desde la temporada 2008-09 y se encontró en desventaja desde el sexto minuto del encuentro.

Alisson Santos abrió espacio al borde del área de penal de Torino y sacó un disparo raso que superó el brazo extendido de Alberto Paleari.

Napoli, tercero en la tabla, dominó de principio a fin y Eljif Elmas giró para empalmar de volea el balón bajado por Matteo Politano y poner el 2-0 a mitad del segundo tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El técnico Antonio Conte dio ingreso al volante creativo Kevin De Bruyne para su primera aparición desde una lesión en octubre, pero Napoli sufrió en los últimos segundos después de que Cesare Casadei recortó distancias con un gol tardío para Torino.

Napoli, sin embargo, resistió para abrir una brecha de cinco puntos sobre el cuarto Roma. Ahora tiene 56 puntos, uno menos que Milan y 11 menos que el líder Inter.

Inter y Milan se medirán en el derbi el domingo.

Torino quedó 14to con 30 puntos.