Napoli es abucheado tras perder ante Lazio

MILÁN.- Napoli fue abucheado al salir del campo tras perder 2-0 en casa ante Lazio el sábado, un resultado que permitió a Inter de Milán dar un enorme paso hacia la conquista del título de la Serie A la próxima semana.

Matteo Cancellieri y Toma Basic anotaron para Lazio, que pudo haber ganado por un margen mayor de no ser por un penal atajado y varias otras oportunidades desperdiciadas.

Inter ahora puede proclamarse campeón de liga si gana en Torino el próximo domingo y Napoli no logra vencer al modesto Cremonese dos días antes. AC Milan aún podría retrasar las celebraciones de Inter, pero necesitaría ganar sus próximos dos partidos: en Hellas Verona el domingo y en casa ante Juventus la semana siguiente.

Inter, que venció a Cagliari el viernes, tiene 12 puntos de ventaja sobre Napoli y 15 sobre Milan. Tras este fin de semana quedarán cinco jornadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lazio tuvo un inicio agresivo en Nápoles y le dio resultado, ya que los visitantes se adelantaron en el minuto seis cuando Kenneth Taylor desbordó por la izquierda y tocó hacia atrás para que Cancellieri, relativamente sin marca, definiera a la red.

Lazio pudo haber ampliado la ventaja en el minuto 31 después de que Tijjani Noslin fuera derribado por Stanislav Lobotka dentro del área, pero el especialista en penales Vanja Milinkovic-Savic desvió el cobro desde los once pasos de Mattia Zaccagni, quien luego mandó el rebote por encima del travesaño desde corta distancia.

Tras desperdiciar otras ocasiones, Lazio sí consiguió el segundo en el minuto 57. Nuno Tavares se lanzó por la izquierda y la puso rasante hacia Cancellieri, quien se enredó con la jugada, pero el balón le quedó a su compañero Toma Basic para rematar y marcar.

Fue la primera derrota de Napoli en casa en la Serie A esta temporada.