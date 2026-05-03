Napoli iguala sin goles ante Como en Serie A

ROMA.- El campeón defensor Napoli empató el sábado 0-0 en la cancha del Como, que pelea por un puesto en la Liga de Campeones, un resultado que podría ayudar al Inter de Milán a asegurar el título de la Serie A.

El Napoli estuvo cerca de marcar en dos ocasiones al final del partido: primero, con un remate de Scott McTominay que se fue desviado y luego Matteo Politano estrelló un disparo en el poste.

El Napoli, segundo en la tabla, quedó a nueve puntos del Inter, que recibe al Parma el domingo.

Tras este fin de semana, solo quedarán tres jornadas.

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El Como, que es quinto, quedó a dos puntos de la Juventus, cuarta, que recibe al Hellas Verona el domingo.

Los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la Liga de Campeones.

Además, el Atalanta y el Genoa empataron 0-0 y el Udinese venció 2-0 al Torino con goles de Kingsley Ehizibue y Thomas Kristensen.