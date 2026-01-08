Napoli remonta e iguala al Verona

MILÁN.- El Napoli inesperadamente empató el miércoles en casa 2-2 ante Hellas Verona amenazado por el descenso, pero podría haber sido peor para el campeón defensor de la Serie A de Italia.

Los dirigidos por Antonio Conte perdían 2-0 al descanso antes de remontar en la segunda mitad.

La repartición de puntos dejó al Napoli quedó en el tercer lugar de la clasificación antes del partido del líder Inter de Milán contra Parma más tarde.

El Inter recibe al Napoli el domingo.

Verona se adelantó a los 16 minutos con un toque de tacón de Martin Frese, y la sorpresa fue mucho mayor 11 minutos después cuando los visitantes duplicaron su ventaja con un penal cobrado por Gift Orban tras una mano de Alessandro Buongiorno.

Scott McTominay metió al Napoli al partido con un cabezazo al inicio de la segunda mitad y los locales tuvieron dos goles anulados antes de que Giovanni Di Lorenzo finalmente igualó a los 82 minutos.

El Verona quedó antepenúltimo, a dos puntos de la salvación.

NIEBLA EN PARMA

El Inter sobrevivió a un susto en una noche de niebla en Parma, ya que su oponente remeció el poste antes de que los visitantes tomaran la delantera, con un gol que inicialmente fue anulado.

Federico Dimarco fue señalado en posición adelantada tras rematar casi sin ángulo poco antes del descanso, pero el VAR convalidó el gol.

Marcus Thuram selló

el resultado en el tiempo de

descuento.

En otros resultado, Atalanta se llevó una victoria 2-0 de visita a Bologna para desplazar a su oponente y colocarse en el séptimo lugar.

La Fiorentina empató 2-2 en el feudo de la Lazio y el Udinese se impuso a domicilio 2-1 ante Torino.