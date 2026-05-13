Narváez gana etapa 4 del Giro de Italia

COSENZA.- El ecuatoriano Jhonatan Narváez se llevó la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia al encabezar el martes un 1-2 de ciclistas de Sudamérica cuando la edición de este año ingresó por primera vez en el país.

La ronda italiana tiene un nuevo líder general: el local Giulio Ciccone pasó a liderar la clasificación general.

Guillermo Thomas Silva, el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa, había estado al frente cuando la carrera se reanudó en Italia tras un día de descanso después de las tres primeras etapas en Bulgaria.

Pero Thomas Silva se desinfló a mitad de la larga subida de segunda categoría en la segunda mitad de la etapa y, finalmente, terminó a más de 10 minutos del ritmo.

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Ciccone peleaba por la victoria de etapa, pero el "Lagarto" Narváez lo superó en el esprint a la meta, con el venezolano Orluis Aular segundo al final del recorrido de 138 kilómetros desde Catanzaro, en la punta de la bota de Italia, hasta Cosenza.

Se trata de la primera vez en la historia del Giro que dos ciclistas de Sudamérica hacen el 1-2 en una etapa del Giro.

Narváez, corredor del UAE Team Emirates, sufrió fracturas por compresión en las vértebras torácicas por una caída durante el Tour Down Under el pasado enero.

"Esta victoria es muy grande para mí", dijo el ecuatoriano de 29 años. "Tras mi caída en Australia en enero, he pasado tres meses entrenando en Ecuador. Quiero dar las gracias a mi mujer, a mi familia y a mi equipo, que me apoyaron en este difícil período".

Los cuatro segundos de bonificación que Ciccone sumó por terminar tercero fueron suficientes para colocarlo como líder de la general del Giro, con cuatro segundos de ventaja sobre Jan Christen, Florian Stork y el colombiano Egan Bernal.

"Hoy es uno de esos días en los que cuesta encontrar las palabras, porque desde niño llevaba este maillot en el corazón", señaló Ciccone. "Mi sueño como ciclista era vestirlo. Como siempre he dicho, aunque solo fuera por un día, fue realmente mi sueño de infancia".

Narváez logró su tercera victoria en un Giro. La primera fue en la edición de 2020 y cuando se puso la maglia rosa al ganar la primera etapa de 2024.

Alabó el desempeño de Chirsten, su compañero de equipo: "Hizo un gran final y, para mí, con él delante era solo cuestión de esperar al sprint. Tomé muy bien la curva. Luego solo dependía de mi".

La quinta etapa del miércoles podría sacudir la clasificación general. Incluye casi 4.000 metros de ascenso y casi ningún tramo llano en el recorrido de 203 kilómetros de Praia a Mare a Potenza.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.