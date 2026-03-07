Nascar México Series calienta motores

La temporada 2026 de la NASCAR México Series comenzará oficialmente el próximo 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, escenario que recibirá la primera fecha del campeonato con la participación tanto de la categoría principal como de la NASCAR Challenge Series.

Durante el anuncio del arranque de temporada, Humberto García destacó que el campeonato llegará con importantes novedades para este año. "Será el inicio de un año con muchas novedades como la realización de una competencia en Tulum y el regreso a Chihuahua, además de un nuevo compuesto de llantas, así como la definición de los campeonatos a través del Chase y no de Playoffs como ocurrió en años anteriores", explicó.

Entre los pilotos que se dieron cita estuvo el actual campeón, Alejandro de Alba del equipo AGA Racing Team, quien se mostró entusiasmado por iniciar el campeonato en territorio potosino. "Qué bueno que arrancamos nuevamente en mi tierra y comienza una nueva etapa para retener la corona que conseguí en el final más cerrado de la historia. Definir el campeón por medio del Chase me parece mucho más interesante y habrá que prepararse mucho para ello", señaló.

También participó el regiomontano Abraham Calderón, representante del equipo Aurora-Ruckus-ZTE/Nubia, quien destacó que la regularidad será clave en el nuevo formato de competencia. "Si bien no he pensado en el retiro, sería bueno hacerlo con otro campeonato; de todas maneras ahora estoy centrado en este año, donde espero que las cosas nos vayan mucho mejor", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el zacatecano Mateo Girón, quien competirá con el equipo Alessandros Racing dentro de Challenge Series, aseguró que buscará aprovechar al máximo la oportunidad. "Para mí es muy importante estar en un equipo como Alessandros, que me dio la oportunidad de competir esta temporada en Challenge Series. Quiero demostrarles que no se han equivocado y por eso saldré desde la primera fecha en San Luis Potosí a sumar la mayor cantidad de puntos posibles", expresó.

Previo a la carrera, el viernes 13 de marzo se llevarán a cabo entrenamientos libres, donde los equipos podrán ajustar los últimos detalles de sus autos y probar el nuevo compuesto de neumáticos slick que se utilizarán.