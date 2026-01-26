NBA aplaza dos juegos por tormenta invernal

MEMPHIS.- El domingo, la NBA pospuso dos partidos en Memphis y Milwaukee debido a la tormenta invernal masiva que ha creado condiciones de viaje peligrosas en gran parte de Estados Unidos.

Los Mavericks de Dallas intentaron volar dos veces a Milwaukee para su partido contra los Bucks el domingo por la noche, pero las condiciones no lo permitieron. Se anunció la decisión de posponer el partido unas horas antes del inicio. Más temprano el domingo, el partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto unas tres horas antes del inicio.

No se anunciaron las fechas de reprogramación.

La liga también cambió los horarios de inicio de dos partidos el lunes: los 76ers de Filadelfia contra los Hornets de Charlotte comenzarán a las 3 p.m. ET en lugar de las 7 p.m., y los Pacers de Indiana contra los Hawks de Atlanta a la 1:30 p.m. en lugar de las 7:30 p.m.

El área de Memphis estaba experimentando una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada que comenzó a caer temprano el sábado por la mañana y continuó el domingo por la mañana. Al sur y este de Memphis, la lluvia helada se ha acumulado en las líneas eléctricas y los árboles, causando cortes de energía generalizados y bloqueando carreteras. Las autoridades recomendaron a las personas que se mantengan fuera de las calles ya que la mezcla invernal y las temperaturas frías causaron un nuevo congelamiento.

Los Nuggets dijeron que planeaban volar en algún momento del domingo, dependiendo de las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Memphis. Están programados para jugar en casa el martes contra los Pistons de Detroit.

Los Grizzlies deben enfrentar a los Rockets en Houston

el lunes.

Un partido de la NBA G League programado para el lunes entre los Hustle de Memphis y los Kings de Stockton en Southaven, Mississippi, también fue pospuesto y reprogramado para el 19 de febrero.