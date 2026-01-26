logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

NBA aplaza dos juegos por tormenta invernal

Por AP

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
NBA aplaza dos juegos por tormenta invernal

MEMPHIS.- El domingo, la NBA pospuso dos partidos en Memphis y Milwaukee debido a la tormenta invernal masiva que ha creado condiciones de viaje peligrosas en gran parte de Estados Unidos.

Los Mavericks de Dallas intentaron volar dos veces a Milwaukee para su partido contra los Bucks el domingo por la noche, pero las condiciones no lo permitieron. Se anunció la decisión de posponer el partido unas horas antes del inicio. Más temprano el domingo, el partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto unas tres horas antes del inicio.

No se anunciaron las fechas de reprogramación.

La liga también cambió los horarios de inicio de dos partidos el lunes: los 76ers de Filadelfia contra los Hornets de Charlotte comenzarán a las 3 p.m. ET en lugar de las 7 p.m., y los Pacers de Indiana contra los Hawks de Atlanta a la 1:30 p.m. en lugar de las 7:30 p.m.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El área de Memphis estaba experimentando una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada que comenzó a caer temprano el sábado por la mañana y continuó el domingo por la mañana. Al sur y este de Memphis, la lluvia helada se ha acumulado en las líneas eléctricas y los árboles, causando cortes de energía generalizados y bloqueando carreteras. Las autoridades recomendaron a las personas que se mantengan fuera de las calles ya que la mezcla invernal y las temperaturas frías causaron un nuevo congelamiento.

Los Nuggets dijeron que planeaban volar en algún momento del domingo, dependiendo de las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Memphis. Están programados para jugar en casa el martes contra los Pistons de Detroit.

Los Grizzlies deben enfrentar a los Rockets en Houston 

el lunes.

Un partido de la NBA G League programado para el lunes entre los Hustle de Memphis y los Kings de Stockton en Southaven, Mississippi, también fue pospuesto y reprogramado para el 19 de febrero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Scottie Scheffler se corona en The American Express con su vigésima victoria en el PGA Tour
Scottie Scheffler se corona en The American Express con su vigésima victoria en el PGA Tour

Scottie Scheffler se corona en The American Express con su vigésima victoria en el PGA Tour

SLP

AP

Jason Day se destaca en The American Express y logra una destacada posición en el torneo

Stephen Curry anota 26 puntos y lidera a los Warriors en victoria sobre los Timberwolves
Stephen Curry anota 26 puntos y lidera a los Warriors en victoria sobre los Timberwolves

Stephen Curry anota 26 puntos y lidera a los Warriors en victoria sobre los Timberwolves

SLP

AP

El base de los Warriors brilló en la cancha con 26 puntos y 7 asistencias.

Javier Hernández se burla del penalti fallado con Chivas
Javier Hernández se burla del penalti fallado con Chivas

Javier Hernández se burla del penalti fallado con Chivas

SLP

El Universal

El histórico goleador mexicano, Javier Hernández, se convierte en tema viral al mofarse del penalti fallado con Chivas en un video de Instagram.

Jonathan Kuminga fuera de juego por lesión en rodilla
Jonathan Kuminga fuera de juego por lesión en rodilla

Jonathan Kuminga fuera de juego por lesión en rodilla

SLP

AP

El equipo de Golden State enfrenta desafíos con lesiones de jugadores clave como Jonathan Kuminga y Stephen Curry.