NBA usará Microsoft Teams para sentar virtualmente a los fans

Cuando la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) reinicie su temporada el 30 de julio, usará los equipos de Microsoft para recrear la atmósfera de una arena repleta sin ningún fanático físicamente presente. Como parte de su asociación en curso con Microsoft, la liga planea usar el modo Together recientemente lanzado por el software para poner a más de 300 fanáticos en las gradas.

La función utiliza IA para segmentar su cara y hombros y ponerlo en un espacio digital compartido con otras personas.

La NBA equipará las arenas con pantallas LED de 17 pies de altura que rodean la cancha. Las pantallas permitirán a los jugadores ver y escuchar a las personas que los están mirando a través de los equipos. Mientras tanto, los fanáticos verán una transmisión en vivo del juego directamente dentro de la aplicación, junto con una vista de todos los demás aficionados.

Cabe señalar que, los fanáticos necesitarán entradas para formar parte de esta experiencia y así aprovechar que "Together" unifica el fondo de los participantes para ofrecer una presentación que sea más llamativa que una videollamada tradicional.

Es así que tanto la NBA como Microsoft, aseguraron que los participantes tendrán acceso a "más de 30 cámaras", incluidas algunas ubicadas "más cerca de la cancha para mostrar ángulos de cámara nunca antes vistos".

Por su parte, ESPN y Turner ajustarán la forma en que registran los partidos para que los que lo siguen en su TV o dispositivo móvil vean tanto a los jugadores como a los asistentes a través de los Equipos.

Por otra parte, la NBA también instalará micrófonos alrededor de la cancha para capturar más sonidos. Y, según The Verge, además se tomarán medidas para evitar que los asistentes tengan conductas inapropiadas durante el partido.

De acuerdo con el portal Engadget, la NBA no es la primera liga en usar una aplicación de videoconferencia para hacer todo lo posible para recrear la sensación de una arena llena en la era de COVID-19.

Algunas ligas incluso han pensado en soluciones más creativas para la perspectiva de los juegos sin espectadores. En Japón, SoftBank utilizará el lindo pero robot Spot de Boston Dynamics para animar los juegos locales de Fukuoka Hawks. Además, esta no es la primera vez que Microsoft se ha introducido en el deporte profesional.

Las tabletas Surface de la compañía se hicieron famosas en 2016 cuando el entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, rompió su dispositivo durante un juego contra los Buffalo Bills. "Terminé con las tabletas", dijo Belichick cuando le preguntaron sobre el incidente.

"Simplemente no puedo soportarlo más". Por su parte, la mayoría de los fanáticos de la NBA probablemente estarán felices de ver a sus jugadores favoritos regresar a la cancha dura, incluso si eso significa que los juegos se ven y suenan un poco diferentes.