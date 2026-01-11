logo pulso
Necaxa arruina el estreno de Santos

Por El Universal

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
TORREÓN.- El TSM Corona esperaba una fiesta con el inicio del torneo, pero terminó con cara larga. Santos, bajo el mando de Francisco Rodríguez, buscaba un arranque potente en el Clausura 2026.

Sin embargo, Necaxa llegó con la pistola cargada y se llevó un valioso triunfo de 1-3 en la Jornada 1 del campeonato.

Apenas al minuto 4, tras tiro de esquina Agustín Oliveros aparecía solito en el área chica y fusilaba a quemarropa para el 0-1

La afición aún se acomodaba cuando al 13´ Tomás Badaloni cruzaba con clase para el 0-2. Dos cachetadas en 10 minutos que dejaron a los albiverdes viendo estrellas.

Fue hasta al 28´ cuando Fran Villalba filtró un balón y Lucas Di Yorio con frialdad definió para el 1-2. Julián Carranza convirtió el penalti para sentenciar el partido en la Laguna.

