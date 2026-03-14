Necaxa empata por 1ra. vez en el torneo

México.- Sin mayores emociones, los Rayos de Necaxa vivieron su primer empate en el torneo Clausura 2026. Un marcador sin goles ante una Franja de Puebla que tuvo una mayor posesión del balón, pero que —en ningún momento— logró llevar el esférico hasta la portería.

En su lugar, la escuadra poblana enfrentó las amonestaciones de cuatro tarjetas amarillas. Rumbo al tramo final del partido, la Franja se desmotivó. Situación que los Rayos aprovecharon para atacar con mayor fuerza a sus rivales, durante la onceava fecha del actual certamen.

Sin embargo, los últimos siete minutos que se le agregaron al segundo capítulo del partido no fueron suficientes para concretar las promesas de gol. El encuentro finalizó con los futbolistas cabizbajos, conscientes de que su partido fue flojo.

Así terminó el primer partido de este viernes, 13 de marzo, en la Jornada 11 del Clausura 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la siguiente fecha del torneo, los Rayos de Necaxa se enfrentarán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria Aguascalientes. Mientras que, por su parte, la Franja de Puebla jugará contra Santos Laguna, el equipo sotanero del torneo.