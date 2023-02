Necaxa recibe a los Gallos Blancos con la urgencia de ganar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El Necaxa de Andrés Lillini recibe este viernes a los Gallos Blancos del Querétaro, uno de los dos conjuntos que no ha podido ganar en lo que va del Torneo Clausura 2023.

Aunque por esa condición parecería que los emplumados son presa fácil, es un hecho que los de Mauro Gerk se las han arreglado para de 7 partidos perder sólo 3 y empatar 4, por lo que no sorprendería si son capaces de ligar otra igualada en el estadio Victoria.

Los necaxistas apenas tienen 2 victorias, han empatado 1 y perdido 5. Es decir, números muy malos. Por esa razón el duelo con el que arranca la jornada 9 del Clausura 2023, luce poco atractivo.

El triunfo caería de maravilla para cualquiera de los dos entrenadores, que están siendo duramente cuestionados por tener a sus conjuntos en la parte baja de la tabla, pero por esa misma condición, es poco probable que arriesguen demasiado buscando los tres puntos; para ambos una igualada no parece ser mal resultado.

Necaxa-Querétaro se juega a las 19:05 de este viernes en el estadio Victoria y Marco Antonio Ortiz Nava será el árbitro central.