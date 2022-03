Nery Castillo, de futbolista a empresario

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Vio la luz en San Luis Potosí en el ya lejano 13 de junio de 1984, Nery Castillo estaba destinado a convertirse en una estrella de la selección de futbol de México.

Sus primeros años los vivió lejos de la ciudad donde nació, incluso su debut como futbolista lo realizó en la liga de Grecia con el Olympiakos.

Al comenzar a figurar como estrella del popular conjunto de Atenas, a Nery Castillo lo intentaron convencer para jugar con el equipo de Uruguay, debido a que su padre era originario del país sudamericano.

Sin embargo, la buena gestión del entonces técnico tricolor, Hugo Sánchez, ayudó a que el potosino optara por defender la playera verde.

Muchos aficionados se preguntan qué hace el jugador que fue en una época el mexicano mejor pagado en Europa.

Nery Castillo y su peregrinar en el futbol

Tras su éxito en la liga griega, donde ganó siete trofeos de liga y dos más de copa, el mexicano se convirtió en el objeto del deseo de varios equipos de élite.

Nery Castillo fichó en 2007 por el popular equipo de Ucrania, Shakhtar Donetsk.

El equipo pagó en ese entonces una fortuna y a pesar de no querer ir a la exótica liga; terminó jugando.

Para el goleador su estancia en el Shaktar fue una pesadilla en la que incluso no pudo ver a su mamá morir.

Relató que el entrenador Mircea Lucescu le negó el permiso y tampoco pudo ir al funeral de su madre.

A causa del fuerte golpe de la vida, Nery Alberto, tuvo una mala temporada y sólo quería salir de ahí.

Aún y con su malpaso en Ucrania, el potosino fichó por un grande de Europa.

Tuvo un paso corto y discreto entre 2008 y 2009 en el Manchester City.

Pero jamás recuperó su nivel que tuvo en el equipo de Piraeus, Attica; así comenzó su peregrinar por el FC Dnipro Dnipropetrovsk, Chicago Fire, Aris Salónica, Pachuca, León.

El último intento por recuperar su nivel lo hizo con el Rayo Vallecano, equipo con el que se retiró del futbol en 2014.

La polémica que convirtió a Nery Castillo en villano

Los tropiezos de México en las eliminatorias mundialistas para Sudáfrica 2010 debían tener un responsable.

Uno de los señalados por la prensa y afición nacional fue el mexicano-uruguayo.

Durante una rueda de prensa, Castillo no soportó más y al responder lanzó una frase que cargó por el resto de su carrera.

Ya molestó por la preguntas de los reporteros, el jugador sólo abrió su boca para decir la frase:

"La diferencia es que yo estoy en Europa y tú en México".

Ahí la afición cargó contra el potosino y su presencia en el equipo fue menos recurrente.

Su vida lejos de las canchas

Nery Castillo dijo que una razón para no volver a ser la estrella de antaño y menos seguir en el futbol fue la muerte de sus padres.

Declaró que el cáncer se los arrebató de su vida en un periodo de 11 meses.

El mexicano confesó que con estos eventos le fue difícil avanzar en su carrera.

Al colgar los botines, Nery Castillo se instaló en Atenas y comenzó una vida de negocios.

Decidió probar suerte como dueño de una tienda de productos deportivos, especializados en la pesca, de nombre Nery's Fishing.