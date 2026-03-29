Nets de Brooklyn rompen racha con victoria sobre Kings
Los entrenadores Jordi Fernandez y Doug Christie aprovecharon para evaluar a sus jóvenes talentos.
NUEVA YORK (AP) — Ochai Agbaji anotó 18 puntos en 25 minutos como suplente y los Nets de Brooklyn rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas la noche del domingo con una victoria por 116-99 sobre los Kings de Sacramento.
Nets de Brooklyn logran triunfo con aportes múltiples
Agbaji encabezó a cinco Nets con anotación de doble dígito, mientras Nolan Traore sumó 17, Drake Powell 16, Noah Clowney 15 y Nic Claxton 10 por Brooklyn.
Sacramento cayó a 19-57 con su cuarta derrota consecutiva.
Evaluación de jóvenes talentos por entrenadores
Devin Carter anotó 20 puntos por los Kings, que sufrieron su cuarta derrota seguida. Nique Clifford agregó 17, Precious Achiuwa tuvo 16 y DaQuan Jeffries 14.
El segundo enfrentamiento en seis días entre franquicias que están construyendo para el futuro permitió que el entrenador de los Nets, Jordi Fernandez, y el de los Kings, Doug Christie, observaran más a fondo a sus jugadores jóvenes.
Hubo 10 Nets que jugaron al menos 10 minutos, encabezados por los 30 de Traore, mientras que en los Kings nueve tuvieron tiempo en cancha. Clifford lideró a Sacramento con 37 minutos.
No todo fue ofensiva para Brooklyn en la primera mitad. Los Nets limitaron a los Kings a 26,7% de acierto en triples y forzaron nueve pérdidas de balón.
