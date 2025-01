Rescisión de contrato de Neymar con Al Hilal

RÍO DE JANEIRO (AP) — El club saudí Al Hilal anunció el lunes que llegó a un acuerdo con Neymar para rescindir su contrato de mutuo acuerdo.

Ninguna de las partes confirmó detalles de la terminación después de que el delantero brasileño de 32 años, alguna vez elogiado por compañeros y rivales como uno de los mejores futbolistas del mundo, disputó sólo siete partidos con el club saudí. Anotó un gol y dio dos asistencias.

A pesar de haber estado marginado desde octubre de 2023 debido a una lesión del ligamento anterior cruzado, el ex del Barcelona y Paris Saint-Germain formó parte del equipo que ganó la liga saudí la temporada pasada.

"A todo el mundo en Al Hilal, a los hinchas, ¡gracias!", escribió Neymar en mensaje de despedida difundido en sus redes sociales el martes. "Lo di todo por jugar y ojalá hubiéramos disfrutado juntos de mejores momentos en el campo".

Su contrato estaba previsto a caducar después de la participación del Al Hilal en el Mundial de Clubes de este año, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

Al Hilal dijo en un comunicado publicado en sus canales de redes sociales que "expresa su agradecimiento y aprecio a Neymar por lo que ha aportado durante su carrera con Al Hilal".

Neymar disputó unos cuantos partidos con el club saudí después de unirse procedente del Paris Saint-Germain en agosto de 2023 por 90 millones de euros (94 millones de dólares), en una de las muchas transacciones que colocaron al país árabe como uno de los nuevos grandes mercados del fútbol mundial. Neymar sufrió la lesión del ligamento anterior cruzado, la más grave de su carrera, jugando para Brasil, apenas meses después de unirse a Al Hilal.

Neymar volvió a jugar con Al Hilal en octubre y su último partido con el club saudí fue en noviembre. El astro mencionó en diferentes entrevistas que dudaba sobre si el entrenador Jorge Jesús contaría con él para el resto de la temporada.

Day Crespo, una portavoz de Neymar en Brasil, dijo a The Associated Press que el jugador comentará sobre su futuro en una fecha posterior. Los medios locales informaron que el futbolista aún aguarda documentos de la rescisión antes de anunciar su partida.

Medios brasileños han informado que Neymar y su padre están interesados en volver a su club de origen, Santos, donde alcanzó fama nacional y sus primeras convocatorias con Brasil antes de unirse al Barcelona en 2013.

El regreso de Neymar es muy esperado por los aficionados de Santos. Desde la semana pasada, presentaron un video de un hombre con la voz del legendario tricampeón mundial Pelé, quien falleció en 2022, pidiendo a Neymar que regrese y luzca su icónica camiseta número 10.

Neymar ganó seis títulos en Santos, incluyendo la Copa de Brasil en 2010 y la Copa Libertadores en 2011. En junio, durante una visita a uno de sus proyectos sociales en Brasil, el delantero negó que estuviera considerando volver al club.

"No (posibilidad de volver a Santos). Esto es totalmente falso, no hay planes. Tengo otro año de contrato con Al-Hilal. Espero jugar una gran temporada allí. No jugué la última. Necesitamos vivir día a día, hay mucho tiempo por delante", dijo Neymar a los medios entonces. "Obviamente Santos es el club de mi corazón, algún día quiero volver. Pero no hay plan en mi cabeza".

El 17 de enero, Neymar dijo en una entrevista diferente que estaba considerando jugar en Brasil nuevamente y negó que su intención sea jugar en Estados Unidos en un futuro cercano. Además de Santos, también nombró a Flamengo, el club más popular del país.

"Siempre dije que quiero jugar en Flamengo por todo lo que implica Flamengo. Pero Santos es mi amor de infancia, mi casa", mencionó.

Los ejecutivos de Santos han dicho repetidamente que les gustaría que Neymar regresara, pero negaron informes de medios de prensa sobre el interés del jugador y su padre por comprar el departamento de fútbol del club, como lo permite la ley brasileña. Otros grandes clubes brasileños, como Botafogo — el reinante campeón defensor de la Copa Libertadores que es propiedad del magnate estadounidense John Textor — han pujado por títulos después de tales operaciones.

Dorival Júnior, el entrenador de la selección brasileña, ha advertido que Neymar tampoco está completamente recuperado para destacarse con el equipo nacional. Brasil enfrentará en marzo al líder Argentina por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica y no se prevé la presencia de Neymar.

A principios de enero, Neymar generó noticias por sus comentarios sobre Kylian Mbappé, su excompañero del PSG y ahora con el Real Madrid.

En un podcast presentado por el campeón mundial Romario, Neymar dijo que el astro francés se puso "un poco celoso" después de que Lionel Messi se uniera al club francés en agosto de 2021. También agregó que los grandes egos afectaron las actuaciones del PSG en partidos importantes.

Neymar, el goleador histórico de Brasil con 79 tantos en 125 partidos, también dijo que está enfocado en sumar minutos para poder prepararse mejor para la Copa del Mundo del próximo año, en lo que podría ser su última oportunidad de ganar el torneo.