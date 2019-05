Neymar se incorpora a la selección brasileña entre polémicas

Teresópolis, Brasil (EFE).- La llegada de Neymar este sábado a Teresópolis, la ciudad en que la selección de Brasil se prepara para la Copa América, le permitirá a Tite dialogar con el delantero, que es respaldado por sus compañeros, sobre los problemas que ha tenido fuera de las canchas.



El seleccionador brasileño no escondió su irritación hace una semana al ser insistentemente interrogado sobre si le impondría algún tipo de sanción al jugador del París Saint Germain (PSG) francés por su comportamiento.



Pese a que admitió que Neymar "se equivocó", se limitó a decir que, antes de tomar cualquier actitud, tendría una seria conversación "cara a cara" con su principal estrella.



Tite viene siendo presionado debido a que algunos exfutbolistas brasileños y comentaristas deportivos pidieron que no se le convocara para la Copa América con el argumento de que la Canarinha tiene que dejar claro que no tolera una agresión a un aficionado, por la que el PSG ya sancionó al jugador, ni comportamientos como el de criticar públicamente a compañeros de club.



Como Tite lo incluyó en su lista de convocados y dejó claro que su intención es conquistar la Copa América a cualquier precio, especialmente por jugarse en Brasil, y que no renunciará a su mejor jugador pese a sus polémicas, los críticos piden que al menos se le retire el brazalete de capitán, para no mostrarlo como un ejemplo.



Ahora Tite no puede escapar de esa conversación ni de pronunciarse sobre su decisión debido a que Neymar anticipó en tres días su presentación en la concentración de Brasil tras ser liberado por el PSG, y desembarcó este sábado en la Granja Comary.



Pese a que el jugador llegó precedido por nuevas polémicas, ya que el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel, dejó claro que la decisión de liberarlo fue del club y no suya, y que no fue consultado, la opción de Neymar de dirigirse directamente a Teresópolis sin antes encontrarse con sus amigos en Brasil, como ya especulaba la prensa, al menos sirve para atenuar las críticas.



La expectativa generada por Neymar también aumenta por las especulaciones de la prensa deportiva europea según las cuales tanto el brasileño como Mbappé pueden abandonar el PSG y, por lo menos el primero, volver al futbol español.



Su llegada, por lo mismo, aumentó el hermetismo de una selección enclaustrada desde el miércoles en Granja Comary, sin contacto con el público ni con la prensa, con excepción de algunas contadas ruedas de prensa que dejaron de ser diarias como en años anteriores.



A no ser que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) distribuya un comunicado o sus voceros sean autorizados a divulgar el resultado de la esperada conversación entre seleccionador y jugador, Brasil tendrá que esperar hasta el 30 de mayo, cuando la comisión técnica tiene prevista una rueda de prensa en la Granja Comary, para conocer la decisión de Tite.



Pese a que la prensa espera al menos un "jalón de orejas", Neymar desembarcó antecedido por declaraciones en las que sus compañeros de selección salen en su defensa y dejan claro que es imprescindible para las aspiraciones de Brasil en la Copa América, que comienza el 14 de junio próximo.