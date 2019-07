Neymar y sus acciones para salir del PSG

Neymar sigue en su batalla por salir del PSG y regresar al Barcelona. Los deseos del brasileño lo han llevado a declarar que su momento de mayor felicidad en algún vestuario fue cuando los culés vencieron a los parisinos en el Camp Nou.

"Cuando le ganamos al París [Saint-Germain], cuando estaba en Barcelona, en el vestuario estábamos todos locos ahí, muy contentos. La mejor sensación para todos", declaró el astro al canal Oh My Goal.

En la temporada 2016-17 de la Champions League, el Barca perdió la ida de los octavos de final 4-0 frente al PSG, por lo que necesitaba ganar por cinco goles para avanzar a la siguiente ronda.

Los blaugrana triunfaron 6-1 en casa, en una de las remontadas más emblemáticas de los últimos años dentro de la competición continental. "Cuando anotamos ese sexto gol, nunca he vivido una sensación igual", agregó el brasileño.

Neymar todavía no se reporta en los entrenamientos del PSG, forzando el enojo de la directiva francesa y facilitar su regreso al Barcelona.