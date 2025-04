NFL Draft 2025: Horarios y canales para verlo en vivo

Este jueves 24 de abril los fanáticos del futbol americano disfrutarán la edición anual del Draft de la NFL, esta vez llevado a cabo en Green Bay, Wisconsin, para celebrar los 90 años del mismo.

Llegó la fecha para conocer a las futuras estrellas de la NFL y sus próximos destinos, ver las estrategias de cada equipo para ver cómo reforzar sus plantillas y perfilar cómo les podría ir esta temporada. Como suele pasar, el orden del Draft se lleva a cabo de la siguiente manera: la primera selección la tendrá el equipo con peor récord la temporada pasada, mientras que el campeón del Super Bowl, en este caso los Eagles de Filadelfia, tendrán el último lugar.

Los Titans de Tennessee tienen la primera selección global este año y se espera que elijan a Cam Ward, mariscal de campo de Miami que lanzó 4 mil 300 yardas y 39 touchdowns en 305 pases completos.

Este fin de semana 257 prospectos serán elegidos a lo largo de siete rondas en los equipos de la liga más importante del mundo de futbol americano.

Los Ravens de Baltimore y los 49ers de San Francisco destacan con 11 selecciones, mientras los Vikings de Minnesota son los que menos tienen con cuatro.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL DRAFT DE LA NFL 2025?

Hora: 18:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

LOS PRIMEROS DIEZ EQUIPOS EN ELEGIR EN EL DRAFT

Tennessee Titans

Cleveland Browns

New York Giants

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Las Vegas Raiders

New York Jets

Carolina Panthers

New Orleans Saints

Chicago Bears.