NFL experimentará con cambio de regla en el Pro Bowl

A lo largo de su historia el Pro Bowl ha sido un campo de experimentación o laboratorio donde la NFL lleva a cabos alteraciones a sus reglas con la intención de mejorar el espectáculo y la seguridad de los jugadores.

Este fin de semana en el juego que se disputará en Orlando, la liga tendrá una sorpresa para los protagonistas y los espectadores que asistan al estadio o lo vean por televisión.

Todo va hacia los kickoffs o patadas de salida

Después de un gol de campo exitoso o un intento punto extra, el equipo anotador tendrá opciones sin patada inicial.

1. El equipo A puede elegir darle la pelota al equipo B en la línea de 25 yardas del equipo B, comenzando una nueva serie con un primero y 10.

2. El equipo A puede elegir tomar la pelota en su propia línea de 25 yardas para una cuarta y 15. Si el Equipo A tiene éxito en hacer un primer down, el Equipo A mantendrá la posesión y una nueva serie continuará normalmente. Si el Equipo A no tiene éxito en hacer un primer intento, el resultado será una rotación y Equipo B tomará posesión en el punto de bola muerta.

Este ajuste de la regla es el último intento de minimizar las patadas iniciales, que se encuentran entre las jugadas más peligrosas en el football. El mayor desafío para reducir las patadas iniciales siempre ha sido la amenaza de deshacerse de las opciones de patada lateral, lo que dificultaría la posibilidad de que un equipo conserve la posesión en un intento de regreso.

Permitir que un equipo intente retener la posesión, pero con la amenaza de falla al establecer a sus oponentes en un rango de puntuación potencial, representaría un cambio masivo de reglas si se adopta en el juego de temporada regular.

La NFL no adopta todas las opciones de cambio de reglas del Pro Bowl. Pero la liga ha estado buscando posibles cambios en la patada lateral desde que los nuevos estándares aplicados en 2018 han hecho que la jugada sea mucho más difícil para el equipo de patadas, con un mínimo histórico del 7.7% de los intentos recuperados por ellos la temporada pasada.