NFL lucha contra el racismo

No estará Colin Kaepernick, pero los jugadores de la NFL quieren lanzar un mensaje en contra del racismo y la injusticia social que se vive en Estados Unidos.

La gran inquietud es si los jugadores se hincarán durante la entonación del Himno nacional. Roger Goodell, comisionado de la Liga, ya comentó que "sí" van a respaldar quienes se manifiesten durante la ceremonia.

Existe una norma dentro del reglamento de la NFL: "Durante el Himno, los jugadores en el campo y en el área de la banca deben estar firmes, mirar la Bandera, sostener el casco en la mano izquierda y abstenerse de hablar. El equipo local debe asegurarse de que la bandera estadounidense esté en buenas condiciones. Debería señalar a los jugadores y entrenadores que seguimos siendo juzgados por el público en esta área de respeto por la bandera y nuestro país. El no estar en el campo al comienzo del himno nacional puede resultar en medidas disciplinarias, como multas, suspensiones y/o la confiscación de las opciones de selección por violaciones de lo anterior, incluidas las primeras ofensas".

Sin embargo, Goodell indicó que "Nunca hemos sancionado a un solo jugador por nada con el Himno nacional y en violación [de la política], y no es mi intención; los apoyaré".

Para esta temporada, se colocarán mensajes en contra de la injusticia racial en las zonas de anotación, durante la temporada 2020. Goodell comentó se pintarán letreros con las leyendas: "End racismo [Termina con el racismo]" y "It take all of us [Requiere de todos" en cada estadio este otoño.

"La NFL apoya a la comunidad negra, los jugadores, clubes y fanáticos que enfrentan el racismo sistémico. No cederemos en nuestro trabajo", dijo el comisionado.

Los jugadores también portarán parches y estampas en sus uniformes, zapatos y cascos sobre el racismo, como los Texans, que hoy mostraron las leyendas: "Detén el odio [Stop hate]" y los otros ya mencionados.