NFL podría multar a Brady por supuesta patada

La NFL está investigando la jugada polémica en que se castigó a Grady Jarrett, tackle defensivo de los Falcons de Atlanta, por supuesta rudeza contra el quarterback Tom Brady, de los Buccaneers de Tampa Bay

Y una persona cercana al asunto dijo que la liga trata de determinar si Brady intentó patear a Jarrett y si ello amerita una multa.

La persona habló con The Associated Press el jueves a condición de anonimato debido a que la liga no notificará sino hasta este viernes a los jugadores sobre las sanciones. La multa por patear es de 10.500 dólares para una primera infracción y 15.500 para la segunda.

Jarrett fue castigado por derribar a Brady el domingo, en la victoria 21-15 de Tampa Bay ante Atlanta. Pareció que el mariscal de campo intentó patear a Jarrett después de que ambos jugadores se pusieron de pie, pero no hizo contacto.

Tanto Jarrett como el defensive end de los Chiefs de Kansas City fueron objeto de multas automáticas por penalizaciones cuestionables de rudeza que generaron indignación entre los jugadores, entrenadores y aficionados, quienes consideran que esos golpes de ninguna manera ameritaban un pañuelo.

La multa por rudeza al pasador es de 15.000 dólares para una primera infracción y 20.000 para los reincidentes. Fue la primera sanción de esta temporada para Jarrett y Jones.