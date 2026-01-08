logo pulso
NFL registra la mejor audiencia

El segundo mayor promedio en temporada regular desde 1988

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
NFL registra la mejor audiencia

La NFL promedió 18.7 millones de espectadores por partido durante la temporada regular, el segundo más alto desde que se comenzaron a registrar los promedios de audiencia en 1988.

El promedio por partido en plataformas de televisión y digitales fue un aumento del 10% respecto a los 17.5 millones de la temporada pasada y un 7% más que en 2023, según la liga y Nielsen. También estuvo cerca del récord promedio de 19 millones, establecido en 1989.

Parte del aumento se puede atribuir a un cambio en la forma en que se cuentan los espectadores. Nielsen comenzó a usar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el pasado septiembre con el inicio de la temporada televisiva actual.

A principios de este año, Nielsen comenzó a medir a los espectadores fuera del hogar para todos los estados excepto Hawái y Alaska, además de incluir datos de televisores inteligentes junto con decodificadores de cable y satélite.

Anteriormente, Nielsen solo medía los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

Todos los cinco paquetes semanales de la liga experimentaron aumentos de audiencia. "Thursday Night Football" de Prime Video tuvo las mayores ganancias con un 16%. CBS también tuvo un aumento de dos dígitos con un 11%. "Monday Night Football" de ESPN/ABC y "Sunday Night Football" de NBC aumentaron un 9% y Fox tuvo un incremento del 6%.

Se espera que NBC tenga el programa más visto de la temporada televisiva, ya que transmitirá el Super Bowl el 8 de febrero.

