NFL sigue sin contemplar una "burbuja" para la postemporada

Pese a que el aumento de casos de coronavirus en todo el país se ha incrementado, la postura de la NFL sigue siendo que los partidos de postemporada se llevarán a cabo en las sedes de los equipos.

Aunque no ha surgido una decisión final, el director médico de la NFL, el doctor Allen Sills, y el presidente del sindicato J.C. Tretter, que han dicho no estar totalmente de acuerdo con las sedes "burbuja", brindan indicaciones de que no se llevará a cabo la postemporada en sólo uno o dos sitios.

Lo anterior contrasta con la posición que tenía la liga el mes pasado, cuando consideraba un escenario de "burbuja" en caso de emergencia

Tretter dijo que "No hay magia en una "burbuja". De hecho, existen los mismos desafíos dentro de una de ellas. Seamos claros: COVID-19 no teme a una "burbuja".

Agregó que "La vulnerabilidad dentro de una "burbuja" es la misma (que fuera). Creemos que se trata de cumplimiento del protocolo, que sabemos que evita el riesgo de manera importante, ya sea que estén todos juntos en un entorno aislado o en su comunidad".

"Se trata de las medidas diarias que funcionan: el uso de mascarillas, evitar a las personas enfermas, informar rápidamente de los síntomas, una buena higiene de las manos, la distancia física, evitar las exposiciones de alto riesgo", dijo. EFE

vmc/rm/ics