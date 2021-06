Nicolás Castillo viaja con el América a su pretemporada

América viajó a Salt Lake, Estados Unidos, para seguir con su pretemporada de cara al Apertura 2019.

Entre los viajantes hay una cara no tan nueva, pero sí novedosa: Nicolás Castillo. El atacante chileno ya fue comunicado que no entra en planes del técnico Santiago Solari, pero aún su contrato está vigente, así que está bajo las órdenes del plantel.

Esta podría ser la única oportunidad para el chileno, de demostrarle al argentino que aún puede jugar a buen nivel.

Castillo lleva más de un año sin jugar debido a que sufrió una trombosis que puso en riesgo su vida. El jugador ha tratado de regresar, se ha sometido a todo tipo de terapias de recuperación, y aunque puede hacer una vida normal, no se sabe qué tan seguro sea que practique el futbol a alto nivel.

América tiene en estos momentos once extranjeros, contando a Castillo y solo puede registrar a diez por el nuevo reglamento, la directiva ha mencionado que no habrá altas si no logran colocar a algún extranjero en otro equipo.

Así que el futuro de Castillo se ve muy complicado. Además de Nico, en el equipo azulcrema estarán los novatos: Alan Arreola, Fernando Tapia, Paul Galván y Luis Gutiérrez.

Las Águilas estarán por más de dos semanas en los Estados Unidos para jugar tres partidos de preparación: el 4 de julio contra Santos en Salta Lake City, Utah; el 7 contra Atlas en San José, California, y el 10 en San Antonio, Texas, frente a los Tigres.