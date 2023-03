Nieto y Camarillo se llevan la GTM Pro 1

Romario Eliud Ventura Ruiz

Fin de semana redondo para Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo de Gas Nieto-Roca Acero, se llevaron la victoria en la apertura del campeonato GTM Pro1 de Súper Copa, después de haber arrancado en la tercera posición, detrás de Salvador de Alba Jr. y Jorge Garciarce de Sidral Aga-Red Cola que tuvieron problemas eléctricos, como así también de Andrik Dimayuga de Compaq, que había arrancado segundo y crzó la meta en la tercera posición.

El dueto ganador arrancó la temporada con la firmeza y la contundencia que lo caracterizó en los últimos años, donde lograron el subcampeonato en 2022. Nieto y Camarillo se llevaron los 100 puntos en juego.

“Fue una gran la victoria. Me encontré con un auto que me dejó Rudy en gran nivel. No sabemos si los otros tuvieron algún problema pero cuando los superamos, nos fuimos en busca de la primera victoria del año”, expresaron los ganadores.

Quedando así la clasificación de los cinco primeros; Gerardo Nieto - Rodolfo Camarillo; José Arellano- Andrik Dimayuga; Homero Richards - Paul Jourdain y Emiliano Richards- Pablo Pérez de Lara.

En la GTM Light los cinco primeros fueron:

Víctor Barrales- Ricardo Abarca; Emilio Rodríguez; Rodrigo RejonJ; Jeronimo Yturbe - Rafael Ficacchi y Rodolfo Camarillo Sr.