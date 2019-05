Niki Lauda también "corrió" en el cine y se llevó la de cuadros

Niki Lauda no sólo en las pistas y como empresario brilló, también su vida fue de interés para directores y productores de cine, quienes vieron en él una historia de superación para contar.

Y es que el tres veces campeón mundial de la Fórmula Uno desde su manera de comportarse dentro y fuera del Gran Circo, la rivalidad con James Hunt y el aparatoso accidente donde casi pierde la vida al quemarse dentro de su monoplaza, fue material más que suficiente para llevarlo a la pantalla grande.

La cinta más reciente que cuenta la historia sobre el austriaco que corrió para Ferrari y McLaren, entre otras escuderías a principios de su carrera como piloto fue "Rush" que aquí se conoció como "Pasión y Gloria".

En dicha cinta, que fue dirigida por Ron Howard y protagonizada por Daniel Brühl (Lauda) y Chris Hemsworth (Hunt) se basa en la historia real de estos dos pilotos totalmente opuestos, uno metódico y el otro todo un playboy, respectivamente, tanto fuera como dentro de la pista.

Pero el eje central es la asombrosa temporada que tuvieron en 1976 cuando el austriaco, quien ganó las primeras cuatro de seis carreras de la temporada, en el Gran Premio de Alemania sufre un aparatoso accidente que lo marcaría físicamente para toda su vida.

Documental sobre el Cavallino Rampante

Niki Lauda no podía estar fuera en el documental que se estrenó en el 2017 sobre la famosa escudería Italiana que lleva de nombre "Ferrari 312B" donde pilotos famosos y directivos hablan de la empresa y de los autos con el cual alzó el trofeo Lauda en 1975 y 1977.

La historia no contada de Luada

El tiempo que le llevó al piloto en recuperarse del accidente que tuvo en 1976 y el regresó a las pistas, ya con la escudería McLaren se cuenta en el documental "Lauda: The Untold Story" en donde el director Hannes M. Schalle reúne a pilotos y empresarios que hablan de cómo Niki libró la muerte y el tiempo de recuperación que tuvo para regresar.