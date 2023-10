No cede el Tri femenil español

MADRID.- Las jugadoras de la selección femenina de España, flamantes campeonas del mundo, no cederán en su boicot al equipo nacional a que fueron convocadas el lunes por la nueva entrenadora Montse Tomé.

En un comunicado emitido a última hora del lunes, las jugadoras manifestaron que la convocatoria les tomó por sorpresa tras haber advertido que sus demandas para cambios en la Federación Española de fútbol aún no han sido cumplidas.

Tomé citó a 15 de las campeonas del mundo a su plantel. Jenni Hermoso, la delantera que recibió un beso en los labios del expresidente de la federación Luis Rubiales, no fue citada. La polémica por el beso provocó una crisis institucional y avergonzó la imagen del fútbol español, además de la eventual renuncia de Rubiales.

En una rueda de prensa previo en el día, Tomé explicó que conversó con Hermoso y se decidió no convocarla. “Hemos creído que la mejor manera de protegerla es así. Contamos con Jenni”, dijo Tomé.

Tomé, quien durante el reciente Mundial se desempeñó como auxiliar del extécnico Jorge Vilda, no aclaró si Hermoso habría pedido no ser convocada.

En su más reciente comunicado, las jugadoras expresaron que la federación no puede obligarlas a formar parte de la selección y que la convocatoria no estuvo acorde al reglamento de la FIFA. Deben reportarse a los entrenamientos la mañana del lunes en Madrid, aunque varias se encuentran en el extranjero y no hubieran podido llegar a tiempo.

Según la legislación deportiva española, los deportistas tienen la obligación de acatar las convocatorias a los equipos nacionales a menos que existan circunstancias que les impida jugar, como una lesión. La “Roja” femenina afronta un par de partidos por la Liga de Naciones de la UEFA, el primero contra Suecia este viernes y luego con Suiza el 26 de septiembre.

“Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF (las iniciales de la federación) al ponernos en una lista de la que hablamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente”, dijeron las jugadoras.

“Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado”, añadieron en un escrito que al menos 16 de las 23 convocadas por Tomé compartieron en sus redes sociales.

Entre ellas se encuentran las campeonas mundiales Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Irene Paredes.

Un total de 39 futbolistas, incluyendo 21 de las 23 que conquistaron el Mundial el mes pasado, firmaron previamente una declaración en la que se niegan jugar con la selección hasta que se cumplan con una serie de demandas por cambios en las estructuras del fútbol femenino. Reclamaron profundas reformas y nuevo liderazgo luego que Rubiales se resistió a dimitir por el beso a Hermoso en la premiación tras la final en Sidney. Rubiales acabó renunciando, pero las jugadoras insisten que no todas sus demandas han sido cumplidas.

La lista de Tomé incluyó a 20 de las jugadoras que firmaron la declaración de negarse a jugar. Una de ellas es Putellas, la dos veces ganadora del Balón de Oro que la semana pasada pidió una reforma profunda en la federación.

Tomé también citó a algunas de las jugadoras que se rebelaron el año pasado contra Vilda — como el caso de Mapi León — en procura de un entorno más profesional en el seno de la selección.

Jenni Hermoso explota

La tarde de este lunes se dio a conocer de forma oficial la primera lista de convocadas de la Selección Femenil de España que comanda Montse Tomé.

En la que de forma sorpresiva no estuvo incluida Jenni Hermoso, pieza importante en el título en la Copa del Mundo Femenil y quien fue víctima de acoso por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Una convocatoria en la que además se consideró a varias jugadoras que, ante lo ocurrido con Hermoso, rechazaron el participar con su país al pedir un cambio en el futbol español.

Situación que generó molestia en Jenni Hermoso, quien mediante sus redes sociales compartió un comunicado dando su postura y mostrando su apoyo a sus compañeras, quienes han recibido amenazas de sanciones.

“Las jugadoras tenemos claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y confirma la razón por la que estamos luchando”.

La jugadora de los Tuzos del Pachuca agregó que apoyará a sus compañeras en todo el camino que deberán cruzar.

“Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable”, finalizó.