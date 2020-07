"No creo que cometan esa torpeza", dice Hugo Sánchez sobre La Volpe en Pumas

Que el argentino Ricardo La Volpe llegue a Ciudad Universitaria como técnico de los Pumas, sería una gran afrenta para uno de los máximos símbolos del Club Universidad, como Hugo Sánchez.

"No creo que cometan esa torpeza. Debe ser de arraigo puma... Todo lo ajeno tendrá pocas posibilidades de que sea aceptado por la afición y se equivocarían con traer alguien que no es sello Puma", dijo quien fuera técnico de felinos y ganará un bicampeonato.

Para Hugo lo que pasó con su excompañero en el Real Madrid, Miguel González, que dejó al equipo a horas de iniciar el torneo, fue una excepción.

"Debe ser de arraigo Puma y otra excepción, pero positiva y no negativa. Lo de 'Míchel' González ha sido positivo, no negativo. Por las circunstancias personales y familiares tuvo que marcharse y el que venga debe tener sangre Puma, raíces de Pumas y conocimiento", reiteró en ESPN, donde es comentarista.

Negó que la directiva haya tenido contactos con él, "pero no lo descarto, porque Pumas es mi casa y soy Puma al cien por ciento y podría contribuir, pero no ha habido llamada telefónica para decirme qué pienso. Cuando se me necesite, ahí estaré".