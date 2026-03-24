No hay coartadas para Italia en repechaje: G. Gattuso

ROMA.- El técnico de Italia Gennaro Gattuso reconoció el lunes que solo "alguien sin sangre corriéndole por las venas" no se pondría nervioso cuando la Azzurra se juega en los próximos días no quedar al margen de un Mundial por tercera edición consecutiva.

De cara al partido de repechaje del jueves contra Irlanda del Norte, Gattuso —que sigue siendo tan combativo y aguerrido como cuando jugaba en la selección italiana que conquistó el cuarto Mundial del país en 2006— también sugirió que envió a casa al talentoso extremo Federico Chiesa, algo que podría equivaler a una ruptura definitiva con el jugador más destacado de la consagración de la Eurocopa de hace cinco años.

"Es innegable que hay nerviosismo", manifestó Gennaro Gattuso. "Solo alguien sin sangre corriéndole por las venas no lo sentiría. Pero tenemos que hacer un buen trabajo transmitiendo mucha positividad".

La positividad, sin embargo, no es lo que describe los resultados de la selección de Italia en los repechajes de los dos últimos mundiales, cuando la Azzurra fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente.

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