"No hay errores, somos un equipo": Vicente Sánchez

Con el rostro serio y una evidente decepción, Vicente Sánchez compareció ante los medios tras la eliminación de Cruz Azul frente al América en semifinales. El técnico uruguayo descartó que los errores individuales hayan sido clave para quedarse en el camino rumbo al título del Clausura 2025.

Pese a la ventaja obtenida en la ida con un 1-0, La Máquina no pudo sostener el resultado global, que terminó 2-2, y quedó fuera por el criterio de mejor posición en la tabla. La eliminación dolió, pero Sánchez no quiso señalar culpables.

"Estamos tristes, desde que empezamos íbamos por los dos torneos, si bien jugamos los dos torneos paralelos y llegar a la Semifinal del torneo local y Final de Concachampions es lo que queríamos, pero queríamos llegar a la Final en los dos torneos, Cruz Azul va por todo cada que entra a la cancha", expresó con firmeza.

Sobre el penalti cometido por Kevin Mier, que significó el empate en el partido y el inicio de la remontada americanista, el técnico celeste fue claro en su postura: "Primero no hay errores, somos un equipo, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos".

Con 19 partidos sin perder antes de esta derrota, Sánchez destacó la racha del equipo, aunque aceptó que el margen era muy corto ante un rival como América. "Era el partido 20, nos tocó perder el partido 20, veníamos de 19 partidos sin perder, sabíamos que iba a ser un juego así de apretado", apuntó.

El técnico evitó hablar de su futuro al frente del equipo, pues considera que es momento de asimilar lo sucedido. "Analizaremos el juego ahora, es muy rápido. Sabíamos que esto se iba a definir por detalles, para un lado o para el otro", comentó con mesura.

Aunque el golpe fue duro, Vicente Sánchez resaltó la entrega de sus jugadores durante todo el semestre. "Agradecer a los jugadores todo lo que vienen haciendo todo el semestre porque no es fácil jugar cada tres días", dijo, en medio de un cierre emotivo.

Finalmente, el entrenador mandó un mensaje de agradecimiento a quienes los han acompañado en esta travesía. "Ahora solo agradecerles a las familias que siempre estuvo apoyando a los jugadores, a la afición que nos apoyó en todo el torneo y nos va a seguir apoyando para la final", cerró con la mira puesta en la final de Concacaf.