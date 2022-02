"No hay excusa, tenemos que ser campeones", asevera Javier Aquino

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los Tigres de Miguel Herrera comenzaron el Clausura 2022 dejando dudas; sin embargo, su futbol ha ido en ascenso y los resultados lo reflejan. No hay excusas para el equipo y así lo considera Javier Aquino.

El lateral de los Tigres considera que la actual plantilla está mejor conformada, en comparación a la del torneo anterior. Situación que aumenta el favoritismo por los felinos.

"Tenemos una mejor plantilla, tenemos plantel suficiente para armar dos equipos. En cada posición hay dos o más jugadores de alto nivel, tenemos seleccionados en diferentes países... Salen cuatro de alto nivel y entran otros cuatro igual", declaró el mexicano en conferencia de prensa.

Aquino no duda en decirlo y acepta que no hay otro objetivo que no sea salir campeón este año en el futbol mexicano.

"Estamos armados para ser campeones. Han invertido mucho en este equipo, estamos armados desde la potería hasta el delantero de una forma impresionante. Vamos paso a paso, pero nuestra mentalidad es esa y vamos por el campeonato, la aspiración principal es esa", aseveró.

Javier Aquino también "presumió" que el nivel del cuadro regiomontano aún puede crecer más en el actual Clausura 2022.

"Siempre se trabaja mejor ganando y hemos venido creciendo. Tenemos mucho hacia arriba, tenemos grandes jugadores en cada línea, con mucha competencia interna y nos falta mucho para la excelencia", concluyó.