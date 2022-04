No hay expectativas en Qatar: Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Martino se sinceró. Lo que mostró la Selección Mexicana en la última parte de las eliminatorias mundialistas no da para creer que el equipo vaya a dar mucho de qué hablar en Qatar 2022. "Con este nivel, no hay muchas expectativas en el Mundial", dijo el argentino.

Así que "El Tata" espera que en estos ocho meses y días que quedan de tiempo para el debut de México en la Copa del Mundo, se pueda mostrar otra cara, ahora que la presión de la clasificación, ya pasó. "En algún momento priorizamos los resultados por el nivel", mencionó Martino.

Y con este tipo de rendimientos, "sobre todo el que dimos en la parte final de la eliminatoria, no hay muchas expectativas que ofrecer en la Copa del Mundo. Esa es la realidad".

Esto no quiere decir que todo esté perdido, porque promete que: "Ahora que nos hemos sacado la responsabilidad de la eliminatoria, hay que elevar el nivel futbolístico".

La Federación Mexicana de Futbol anunció cinco juegos que tendrá el Tricolor entre los meses de abril y agosto como preparación para la Copa del Mundo; los rivales serán Guatemala, Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Todos a jugarse en ciudades de Estados Unidos.

La preparación de México será complicada, sobre todo mientras más se acerque la fecha del juego ante Argentina. "En el verano haremos una convocatoria más extendida de lo habitual. Tanto en la gira como por la Nations League de Concacaf".

En la parte cercana en la Copa del Mundo, "se piensa hacer otros partidos, no muchos como en otras épocas, pero debemos tomar en cuenta el final de las Ligas de Europa y la Liga MX".

No habrá juego de despedida en México: "No podemos traer a los jugadores de Europa, no será posible organizar algo así".

Ahora Gerardo Martino sonríe, pero... ¿Por cuánto tiempo? Porque el compromiso real todavía no llega.