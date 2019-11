No hay persecución de árbitros contra Herrera, asegura Brizio

Después de filtrarse la polémica charla entre los silbantes Marco Antonio Ortiz y Alejandro Funk, para expulsar a Miguel Herrera durante el clásico ante Cruz Azul (Jornada 13), Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, negó que exista persecución alguna contra el entrenador del América.

"Persecución no, hoy menos que nunca puede haber una persecución. La FIFA puso un catálogo de sanciones, ya no hay nada que 'el cuarto árbitro me retó', si lo increpas, es rojas, a los técnicos ya se les explicó, todas las expulsiones de cualquier entrenador en este torneo han sido justificadas", destacó Brizio para ESPN.

Pero ¿qué se comentaron el juez central y el cuarto árbitro, durante el Clásico Joven?

"Gato, ya no aguanto los reclamos de Herrera", avisó Funk a Ortiz Nava, quien respondió: "Aguántame, a la otra me lo chingo".

Al respecto, Brizio señaló que "palabras más, palabras menos... El tema es que el árbitro pite bien y la erradicación de prepotencia, cuando hay evidencia de un árbitro, lo tenemos que parar".

Sobre la última sanción al "Piojo" Herrera, en el juego de las Águilas contra Santos Laguna, el presidente de la Comisión de Árbitros recalcó que no existe un problema personal.

"No (fue excesiva la expulsión), salió del área técnica y es causal de expulsión. Es lo que está en el reporte. La ventaja de hoy es que se puede advertir, amonestar y expulsar, eso nos quita presión, y más al cuarto oficial de tanto hostigamiento.

"Miguel y yo tenemos una relación buena, no hay nada personal. En aquella ocasión, donde dice que yo hablé del América, no fue así, ni Twitter tengo, pero soy respetuoso y cauteloso de lo que puedo decir.

Finalmente, el exárbitro manifestó su optimismo por los resultados del videoarbitraje, en México.

"Al VAR le pongo un ocho de calificación... Tenemos que diferenciar el error del VAR y el error del árbitro, cada polémica que metemos a los dos es injusta. Esta temporada se han cambiado casi el 50 por ciento de las jugadas, hoy ya es muy difícil ver el futbol, que la tendencia sea más a la revisión es preferible, pero si se equivoca el árbitro, tiene sanción y eso se manejó de puertas adentro".