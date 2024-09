No hemos sido contundentes: D. Torrente

Luego de que el Atlético de San Luis sumara su quinto partido sin victoria como visitante, el director técnico Domènec Torrent señaló que el equipo ha sido superior en cada encuentro, pero la falta de marcación de infracciones dificulta que el equipo tome posesión del balón de manera adecuada.

“Desde hace mucho tiempo digo que el equipo puede jugar bien. Creo que en la primera parte fuimos muy superiores en el juego, pero una vez más, no estuvimos acertados. Nos marcaron en la contra y se acabó el partido. Me parece que, si te hacen falta y no se pita, no es que nos quiten el balón, es que no nos dejan tenerlo”, comentó Torrent tras el partido contra León.

El estratega destacó que la falta de contundencia del equipo y los errores en momentos clave ponen en peligro el resultado durante todo el encuentro, y subrayó la necesidad de mantener un ritmo constante para controlar los partidos.

“Tienes que atacar más, no puedes jugar con tanta lentitud. Nos costaba, incluso de locales, enlazar jugadas con velocidad; íbamos muy lentos y no terminábamos las jugadas”, explicó.