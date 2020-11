No hubo insultos racistas del jugador de Atlante al de Oaxaca

La Comisión Disciplinaria informó que no hubo ofensas de índole racista del jugador del Atlante Ronaldo González al futbolista iraquí de Oaxaca Yohan Zetina.

"Derivado del procedimiento de investigación que de Oficio esta Comisión inició, respecto a los hechos acontecidos durante el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión entre los Clubes Alebrijes de Oaxaca vs. Atlante, en contra del Jugador Ronaldo González del Club Atlante, esta autoridad resuelve:?Como resultado del análisis de las pruebas y comparecencias a las que tuvo acceso esta Comisión Disciplinaria, se determina que el jugador Ronaldo Joel González García, no cometió ofensas racistas en contra de Yohan Salwan Zetuna, por lo que se exculpa de toda sanción relacionada con el presente procedimiento".

Según la directiva de Alebrijes, el mexicano había ofendido al iraquí, lo que al final no se comprobó. Atlante había advertido que después de esto, se tomaba la libertad de proceder legalmente por los dichos en contra del jugador... ¿Lo hará?