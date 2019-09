No les falté a jugadores, ni al presidente: Sosa

Alfonso Sosa salió a dar la cara, luego de su cese como entrenador del Atlético de San Luis, y en plática que tuvo con el panel del programa de ESPN, "Futbol Picante", declaró no saber cuáles fueron las faltas de respeto que cometió para obligar a la directiva a destituirlo del equipo.

"En verdad no las conozco" fueron las palabras del propio entrenador al cuestiónalo sobre cuales fueron esas faltas de respeto que cometió hacia los jugadores y al presidente del conjunto potosino.

"Yo tengo una carrera intachable, lo que dieron a conocer es un invento, si alguna persona tiene valores soy yo, y trato de transmitirlos en mi familia, en mi trabajo, y por eso me sorprendió lo que se mencionó en el comunicado que el club dio a conocer por la mañana del miércoles", mencionó el ahora ex técnico del conjunto tunero.

Y Alfonso Sosa fue claro al señalar "Nosotros jugamos el martes en la Copa, ante Potros de la UAEM, ese día se publicó una nota en el diario Record, en donde se mencionaba que había jugadores que había ascendido con el equipo y que eran discriminados, después del partido, llegamos a San Luis Potosí, me presentó a entrenar el miércoles y me citan para comentarme "Mira la nota que salió publicada en el periódico, ya llegó hasta Madrid y ha causado incomodidad y por lo tanto hay que cortar por lo sano", entonces yo preguntó me van a cortar a mí y me contestaron "sí, sí a ti".

"Eso fue lo que alegaron en la mañana, posteriormente se dio a conocer un escueto comunicado de prensa, y luego por la tarde se convocó a rueda de prensa, y ahí dan otras excusas para mi destitución, que si me incomodaron y por eso es que vengo a dar la cara, porque tengo una conducta intachable, es una total calumnia, un invento, para poder destituirme del equipo".

"Que quede bien caro, en ningún momento le falte al respecto ni a los jugadores, ni al presidente del equipo, en esta institución tengo aproximadamente un año y medio, y tengo una excelente relación con Alberto Marrero, no había un tema que no se resolviera en diez o quince minutos o tomando una taza de café, por lo que desconozco cuál fue el real motivo de mi cese".

Se le cuestionó si había inconformidad en el plantel a lo que Sosa mencionó "Hay inconformidad con los que no juegan y en todos mis equipos siempre la ha habido, porque yo creo una competencia interna y en los entrenamientos quien me demuestre que está en óptimas condiciones será tomando en cuenta".

Y agregó "Yo me dedique a trabajar, porque al final, son los resultados son los que te fundamentan, si estoy en el programa es porque tengo que dar la cara, ya que lastimaron mi imagen, yo sé que es válido que en su momento puedan cambiar de técnico, pero que lo digan con la verdad y no manchar el prestigio que me he ganado a lo largo de los 34 años que tengo de vida profesional, tanto como jugador como de director técnico".